В Татарстане похолодание до 10 градусов мороза ожидается только к выходным

На территории Татарстана в течение предстоящей недели ожидается теплая погода, временами с осадками. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Так, 1 февраля, погода будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов западного циклона. Ожидаются мокрый снег, местами метель и гололедные отложения. Порывы сильного южного ветра будут достигать до 18 м/с. В ночное время температура воздуха составит от −3 до −8 градусов, днем столбик термометра покажет от −3 до +1. На дорогах сохранится гололедица.

2 февраля, ночью и утром также будут отмечаться снег и метель под влиянием ложбины циклона. Днем небольшой снег будет идти лишь местами. Ночная температура воздуха составит от −3 до −8 градусов, днем температура опустится с 0 до −5.

Под влиянием циклона 3 февраля в Татарстане ожидается снег, который в ночное время местами усилится. Прогнозируются также метели и сильный ветер порывами до 17 м/с. Ночью температура воздуха составит от −3 до 8 градусов, днем - от −3 до +1. Синоптики предупреждают о снежных заносах и снежной каше на дорогах.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ на выходные 4 и 5 февраля в республике сохранится слабоморозная погода со снегом. Температура воздуха ночью может опуститься до −10 градусов, в дневное время ожидается от 0 до −8.