В Татарстане ожидаются метели, гололед и до 1 градуса тепла

Завтра, 1 февраля, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий и некоторое повышение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. Будет идти снег и мокрый снег. Местами, включая Казань, вероятны метели с ухудшением видимости до одного-двух километров и гололед.

Временами умеренный южный ветер будет порывами усиливаться до 15–18 м/с. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.

В ночные часы температура воздуха по региону составит от 3 до 8 градусов ниже нуля (в Казани — от -3 до -5). Днем воздух прогреется до -3, +1 градуса (в столице республики — от -1 до +1).

Согласно предварительным данным метеорологов, в последующие дни на территории республики сохранится влажная, пасмурная и достаточно теплая погода со снегом (временами — и мокрым снегом), а также метелями.