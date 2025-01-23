В Татарстане похолодает до -28 градусов утром, но днем будет уже не так холодно

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В четверг, 23 января, температура в Татарстане утром опуститься до -18..-23 градусов, на востоке при прояснениях до -28 градусов. Но днем будет уже не так холодно: ожидается до -9..-14 градусов, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Также в республике «будет гулять» южный, юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с, который утром и днем усилится до 15-18 м/с.

Днем местами возможен и небольшой снег, местами метель. На дорогах ожидается гололедица.

Ранее в Минобрнауки РТ напомнили, при каких температурах в школах отменяют занятия.