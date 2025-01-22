В Минобрнауки РТ допустили отмену занятий в школах из-за морозов

В связи с морозами в школах Татарстана могут отменить занятия. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни понижение температуры воздуха до –28 градусов, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Уроки могут быть отменены в начальных классах сельских школ при –23 градусах, в начальных классах городских школ и 5–9 классах сельских школ при –25, в 5–9 классах городских школ при –27, в 10–11 классах сельских школ при –30, в 10–11 классах городских школ при –32 градусах», – говорится в сообщении.

При этом все школы и педагоги будут работать в прежнем режиме. Если родителям не с кем оставить детей, то школы примут их при любой температуре и обеспечат горячим питанием. Причем родители, оставляя ребенка дома, должны предупредить классного руководителя о том, что ученик пропустит школу.

Занятия по физкультуре зимой на открытом воздухе проводятся для младшеклассников лишь при температуре не ниже трех градусов мороза и скорости ветра не более 6–10 метров в секунду, для старшеклассников – не ниже –10 градусов и ветре не сильнее 6–10 метров в секунду.

Минобрнауки также рекомендовало отменить перевозку учащихся школьными автобусами и их выезды за пределы муниципалитетов при –25 градусах и ниже.