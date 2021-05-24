В Татарстане до конца недели сохранится нежаркая погода

В Татарстане до конца недели ожидается достаточно теплая, но не жаркая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», завтра, 25 мая, на территории республики погодные условия существенно не изменятся. «Под влиянием волнового атмосферного фронта» вновь местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы, локально возможен град, прогнозируются усиления ветра.

В среду, 26 мая, ночью на востоке региона еще могут идти дожди. Днем погоду в Татарстане начнет определять гребень северного антициклона. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха понизится до 7–12 градусов тепла в ночные часы и от +18 до +23 градусов — в дневные.

В четверг и пятницу, 27 и 28 мая, под влиянием антициклона в республике сохранится преимущественно сухая погода. Температура воздуха будет составлять от + 6 до +13 градусов в темное время суток и от 19 до 26 градусов тепла — в светлое.

Согласно предварительным данным метеорологов, в субботу, 29 мая, очередной атмосферный фронт принесет с собой кратковременные дожди, которые пройдут местами по региону. Также вероятны грозы. Температура воздуха составит от 8 до 13 градусов тепла ночью и от 22 до 27 градусов — днем.

«Из-за отсутствия эффективных осадков в крайних восточных районах республики в период с 25 по 31 мая 2021 года сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5-й класс)», — также предупреждают синоптики.