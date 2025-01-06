В Татарстане похолодает до −18 градусов, возможны снег и метель

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Во вторник, 7 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. На отдельные районы ночью и утром опустится туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью осадки маловероятны, однако днем местами пройдет небольшой снег, возможна метель. Днем ожидаются усиления ветра — порывы могут составить до 14 м/с.

Ночью и утром столбики термометров покажут от −15 до −10 градусов, при прояснениях может похолодать до −18. Днем прогнозируется от −10 до −5 градусов.

Синоптики предупреждают, что на дорогах образуется гололедица.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что после краткого похолодания в республику вновь вернется аномально теплая погода.