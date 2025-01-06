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После кратковременного похолодания в Татарстан вернется аномальное тепло
На этой неделе в Татарстане ожидается неустойчивая погода — кратковременное похолодание вновь сменится аномальным теплом. Прогнозируются осадки, гололедица и ветер, сообщает Гидрометцентр РТ.
Так, ночью 6 января, а также утром и днем следующего дня осадки маловероятны. Мороз усилится до −15 — −10 градусов, в низинах столбики термометров опустятся до −18. В ряде районов возможен туман. Во второй половине дня, с приходом циклона, с западных районов начнутся снегопады. Ветер усилится до 14 м/с, ожидается метель с ухудшением видимости до 1-2 километров. Температуры воздуха составят от −10 до −5 градусов.
В среду и четверг на погоду продолжат влиять атмосферные фронты и циклон, продолжающий смещение с запада. 8 января прогнозируются снег, мокрый снег и морось. Местами вновь поднимутся метели, а ветер усилится до 16 м/с. В ряде районов прогнозируется гололед, на дорогах образуется сильная гололедица. Температуры постепенно повысятся: если ночью они составят от −12 до −7 градусов, ближе к утру — от −6 до −1 градуса, а днем — от −2 до — +2.
9 января потепление продолжится — температуры, как полагают синоптики, будут на 10 и более градусов превышать норму. Оттепель принесет осадки — мокрый снег и дождь. В течение суток прогнозируется от −3 до +2 градусов, ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.
Предварительно, к концу недели температуры продолжат оставаться околонулевыми. Местами возможны небольшие осадки.
«Оттепель в сочетании с осадками в виде мокрого снега и дождя может спровоцировать сход снега и льда с крыш зданий и других наклонных поверхностей. Будьте осторожны!» — предупредили в Гидрометцентре Татарстана.
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