В Татарстане повысят размеры окладов госслужащим и работникам госорганов

В Татарстане хотят повысить размер оклада для госслужащих и ежемесячное вознаграждение лиц, замещающих госдолжности. Соответствующие постановления опубликованы на сайте антикоррупционной экспертизы. По плану зарплаты должны быть проиндексированы с 1 января 2025 года.

По данным документа, вознаграждение министров РТ будет проиндексировано в 1,05 раза, до 48,8 тыс. рублей в месяц. Также изменят оклад специалистов 3-го разряда в территориальных органах исполнительной власти — его поднимут до 13,9 тыс. рублей в месяц (индексация в 1,05 раза). Аналогичную сумму будет получать секретарь руководителя территориального органа республиканского органа.

Как пишут в документе, изменения коснутся руководителей, специалистов и служащих хозяйственного управления при кабинете министров Татарстана, гостевого дома при управлении делами Раиса республики и сотрудников Казанского Кремля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по прогнозу Минэкономразвития РФ зарплаты россиян вырастут до 119 тыс. рублей в 2027-м.

Фото на анонсе: dvkn.adm-nao.ru