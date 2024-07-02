Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане повысят лимиты добычи косули, оленя, барсука и рыси
В Татарстане утвердят лимиты добычи охотничьих ресурсов на год начиная с 1 августа 2024-го. Кроме того, введен новый пункт — пятнистые олени, лимит по которым составит девять особей. Проект указа Раиса РТ проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно новому лимиту, нормы добычи увеличатся по всем указанным в нем охотничьим ресурсам. Больше всего — почти на 200 особей — повысят лимиты по добыче косули сибирской — до 861. С 865 до 918 вырастут показатели по добыче лося, с 189 до 209 — барсука. Также охотникам позволят добыть девять благородных оленей и четырех рысей.
Как следует из приведенных данных, общая численность этих видов животных в Татарстане выросла. К примеру, в республике насчитывается 397 благородных оленей и 108 рысей. Это на 128 и восемь больше, чем годом ранее.
О пополнении фауны Татарстана маралами и пятнистыми оленями стало известно в 2022 году. Ожидается, что к 2030 году эти дикие животные будут распространены по всей республике.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»