В Татарстане повысят лимиты добычи косули, оленя, барсука и рыси

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В Татарстане утвердят лимиты добычи охотничьих ресурсов на год начиная с 1 августа 2024-го. Кроме того, введен новый пункт — пятнистые олени, лимит по которым составит девять особей. Проект указа Раиса РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно новому лимиту, нормы добычи увеличатся по всем указанным в нем охотничьим ресурсам. Больше всего — почти на 200 особей — повысят лимиты по добыче косули сибирской — до 861. С 865 до 918 вырастут показатели по добыче лося, с 189 до 209 — барсука. Также охотникам позволят добыть девять благородных оленей и четырех рысей.

Как следует из приведенных данных, общая численность этих видов животных в Татарстане выросла. К примеру, в республике насчитывается 397 благородных оленей и 108 рысей. Это на 128 и восемь больше, чем годом ранее.

О пополнении фауны Татарстана маралами и пятнистыми оленями стало известно в 2022 году. Ожидается, что к 2030 году эти дикие животные будут распространены по всей республике.