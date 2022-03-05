Маралов и пятнистых оленей расселят по всему Татарстану, а охотников ждет «минимум»

О разведении диких животных, ужесточении законодательства в части выдачи охотбилетов, завышенных ценах на разрешения на охоту, борьбе с застройкой на особо охраняемых природных территориях и развитии экотуризма в Татарстане шла речь на коллегии Госкомитета РТ по биоресурсам. Заседание прошло в Казани.

Федор Батков рассказал, что экономическая оценка запасов охотничьих животных региона на сегодняшний день составляет более 2 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане растет число зайцев-русаков, серых куропаток, тетеревов и глухарей

Как сообщил руководитель ведомства Федор Батков, за последние пять лет фауна Татарстана пополнилась двумя новыми видами – маралами и пятнистыми оленями. К 2030 году эти дикие животные будут распространены по всей территории республики.

«Такая работа не проводилась в республике с советских времен, когда в 70-х годах ХХ века был завезен кабан. Мы уверены, что и по оленям будет достигнут результат. Теперь по этим видам уже проводится учет численности. Мы ставим перед собой задачу к 2030 году расселить их по всей территории республики и далее внедрить их использование», – сказал он.

Спикер отметил, что экономическая оценка запасов охотничьих животных региона на сегодняшний день составляет более 2 млрд рублей. Только за последний год этот показатель вырос на 20%, а за десять лет – на 73%. В регионе наблюдается рост численности лосей и косуль. Темпы годового биологического прироста данных видов животных соответствуют максимальным нормативным значениям и составляют 26% и 25% соответственно. Наибольший прирост животных отмечается в Закамской зоне. В частности, там увеличилось число зайцев-русаков, серых куропаток, тетеревов и глухарей.

В регионе растет число охотников-любителей. Только за прошлый год Госкомитет РТ по биоресурсам выдал на 21% разрешений на охоту больше, чем годом ранее. А за десять лет в республике число выданных разрешений выросло на 44%.

«С ростом численности животных и пропускной способности охотничьих угодий увеличивается количество выдаваемых разрешений на охоту, а это главный результат нашей работы. Кратно повышается доступность нашего населения к охотничьим ресурсам. Однако это связано в первую очередь с увеличением выдаваемых разрешений в общедоступные охотничьи угодья. В ушедшем году в общедоступные и закрепленные охотничьи угодья выдано одинаковое количество разрешений – по 20 тыс. Между тем площадь закрепленных охотугодий в два раза выше, пока не до конца использован потенциал охотхозяйств», – отметил Батков.

В регионе растет число охотников-любителей. Только за прошлый год Госкомитет РТ по биоресурсам выдал на 21% разрешений на охоту больше, чем годом ранее Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Руководитель госкомитета пояснил, что основной причиной этого обстоятельства служит высокая стоимость разрешений у охотпользователей, ценовая политика которых не позволяет им в полной мере осваивать охотничьи ресурсы.

«Обращаюсь к охотпользователям: вам необходимо провести экономическую оценку ценообразования, которая была бы направлена на снижение стоимости разрешений и увеличение их выдачи. С учетом качества угодий и количества ресурсов это позволит получить большую экономическую выгоду», – сказал Батков.

В настоящее время в республике 12 охотпользователей имеют разрешения на содержание и разведение охотничьих животных. В вольерах содержится 3,5 тыс. охотничьих ресурсов, в том числе более 1,4 тыс. оленей. По количеству содержащихся в полувольных условиях оленей республика занимает первое место среди регионов ПФО.

Исполкомы все чаще выделяют участки земли под коттеджи на территории охраняемых зон

По словам Баткова, для сохранения животного мира в Татарстане определены 11 участков, которые будут рассмотрены как потенциальные территории для присвоения статуса ООПТ (особо охраняемых природных территорий).

«Нами ведется планомерная работа по мониторингу и сохранению биоразнообразия республики. Благодаря проведенной за 2021 год научно-исследовательской работе в четырех районах удалось выявить не только новые места обитания редких видов животных и растений, но и краснокнижников, ранее не встречавшихся в нашем регионе. Это большой плюс в базу Красной книги республики. Такая работа запланирована в четырех-пяти районах ежегодно, и к 2030 году планируется охватить всю республику», – проинформировал докладчик.

За последние пять лет фауна Татарстана пополнилась двумя новыми видами – маралами и пятнистыми оленями Фото: © «Татар-информ»

В своей повседневной работе сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам все чаще выявляют нарушения со стороны исполкомов, которые выделяют участки под индивидуальное жилое строительство на территории ООПТ. В 2021 году обнаружено десять таких участков в Лаишевском районе, неподалеку от озера Столбище. По словам спикера, «высокие риски также существуют в Зеленодольском районе».

Батков обратился к представителям муниципалитетов с рекомендацией обратить внимание на данную проблему. Заложниками данной ситуации становятся хозяйствующие субъекты и люди, считает он.

В прошлом году для сохранения уникального островного комплекса в месте впадения Вятки в Каму был создан памятник природы «Остров Сокольский». Кроме того, в самом центре Казани – вдоль Русско-Немецкой Швейцарии была организована охранная зона. В целом заповедный фонд занимает 7% всей территории республики, почти 1,5% которых было создано за последние пять лет.

Диких животных будут отгонять от автодорог сиренами

В прошлом году в Татарстане выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Причем рост составил аж 20%. Чтобы преломить негативную тенденцию в республике, планируют внедрить технологию акустооптической системы «Экотор».

«ДТП создают угрозу не только объектам животного мира, но и здоровью граждан. К решению данной проблемы мы подходим комплексно. Наряду с установкой дорожных знаков, ограждений и строительством экодуков (мосты или тоннели для перехода животными через дороги, – прим. Т-и) предлагаем альтернативные меры», – сообщил председатель Госкомитета РТ по биоресурсам.

Речь идет о внедрении инновационной технологии, разработанной институтом прикладной акустики Санкт-Петербурга. Умная система распознает появление диких животных и включает звуковые сигналы для их отпугивания. При помощи этой разработки возможно сократить количество ДТП с участием диких животных и повысить безопасность людей. Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам сейчас прорабатывают вопрос эффективности внедрения системы.

В прошлом году в Татарстане выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных Фото: ojm.tatarstan.ru

Число кабанов в Татарстане сократили с 6 тыс. до 900 особей

В своем выступлении Батков не обошел и работу по борьбе с заболеваниями диких животных. По его словам, случаи бешенства в Татарстане за год сократились в 4,5 раза.

«В 2020 году численность кабанов в республике составляла чуть более 6 тыс. Работая по недопущению распространения африканской чумы свиней, уже к 1 апреля 2021 года их численность была снижена до 900 особей. Риски высокие, и работа с охотпользователями продолжается на постоянной основе», – пояснил Федор Батков.

Только за прошлый год в республике для регулирования численности диких животных было добыто более 4 тыс. лисиц, что на 16% больше, чем в 2020 году. В ветеринарные объединения направлено более 400 проб для исследования на бешенство.

«В комитет регулярно поступают сообщения от граждан о фактах захода лисиц в населенные пункты. В связи с этим обращаюсь к исполкомам районов и ветеринарным службам и обращаю внимание на необходимость комплексного подхода в данном вопросе, включающие мероприятия по благоустройству мусорных площадок и ликвидацию стихийных свалок», – подчеркнул спикер.

Главное управление ветеринарии Кабмина РТ выделяет средства для компенсации затрат охотников на мероприятия по регулированию численности диких животных из расчета 500 рублей за одно животное. Председатель Госкомитета РТ по биоресурсам рекомендовал районным исполкомам определить наиболее проблемные населенные пункты, чтобы эффективно распределить финансирование.

Доклад на тему развития экотуризма в Татарстане представила Оксана Саргина Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На Голубых озерах планируется берегоукрепление Хрустального водопада

Еще одной темой, которую обсудили на коллегии ведомства, стало развитие экотуризма в Татарстане. Доклад на эту тему сделала руководитель Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма Оксана Саргина. По ее данным, это направление за последние два-три года стало одним из самых популярных в России, а Татарстан признан лидером в данной сфере.

«В 2020 году мы дали старт экологическому и природному туризму. Два туристско-рекреационных кластера в Камском Устье и на Голубых озерах стали победителями Всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив (АСИ). Суть конкурса заключалась в выборе ООПТ с высокой антропогенной нагрузкой и ее снижением за счет разрабатываемых мастер-планов и стратегий развития. В проекте было задействовано более 200 специалистов и экспертов, а также предприниматели и местные жители», – рассказала участница встречи.

Главной целью проекта стало развитие территорий вокруг региональных ООПТ и одновременное снижение антропогенной нагрузки. Для этого была создана туристская инфраструктура для перераспределения потоков туристов за пределы особо охраняемых территорий.

К примеру, вблизи ООПТ «Юрьевская пещера» организован лестничный спуск, буквально на днях строители завершили там работы. Этот спуск обеспечивает безопасность посетителей, предотвращает вытаптывание растительности и развитие эрозийных процессов. Рядом установлены информационные стенды и предупредительные знаки. А на ООПТ «Голубые озера» планируется проведение берегоукрепительных работ Хрустального водопада Большого голубого озера для его сохранения.

«Мы понимаем, что экологический и природный туризм может развиваться не только на ООПТ. К сожалению, сейчас на ООПТ регионального или местного значения по-прежнему не решены многие законодательные барьеры. Более того, ни местные жители, ни туристы зачастую не понимают, что они находятся на особо охраняемых территориях, не знают, как себя вести», – отметила спикер.

В районах Татарстана отобраны земли для объектов туристической инфраструктуры – кемпингов, глэмпингов, баз и домов отдыха Фото: pixabay.com

Кемпинги и глэмпинги загрузят в цифровую платформу

Оксана Саргина проинформировала, что в районах Татарстана отобраны земли для объектов туристической инфраструктуры – кемпингов, глэмпингов, баз и домов отдыха. Всего отобрано 400 земельных участков и 25 заброшенных баз отдыха, и эта работа продолжается.

Все собранные данные загружены в единую цифровую платформу для оценки земель под объекты предпринимателями. В этом году на платформу добавлена новая возможность. Теперь местные жители могут сами предлагать земельные участки, для которых еще не найдено применение.

«В июле 2021 года были приняты изменения в Земельный кодекс РТ, которые позволяют получить муниципальный, государственный земельный участок под организацию объекта отдыха на природе в аренду без торгов, на основании распоряжения Президента РТ, путем рассмотрения проекта на инвестсовете. Кроме того, определены группы соседних участков с высоким туристко-рекреационным потенциалом площадью более 15 га, которые объединены для реализации комплексных проектов отдыха. Проект называется “Рекреационные зоны”», – продолжила спикер.

Для каждой рекреационной зоны региона сформирована единая концепция, которая опирается на принципы устойчивого развития. В республике проработаны рекомендации по возведению типовых решений нестандартных объектов отдыха – домов на воде, неровном рельефе, деревьях. С учетом проделанной работы в Татарстане разработаны учебные пособия для предпринимателей, которыми сейчас пользуется вся Россия.

«Татарстан – первый и единственный регион, где разработана комплексная образовательная программа по открытию таких объектов для предпринимателей на основе модульных, не капитальных строений. Главный результат программы – 350 обученных предпринимателей с новыми компетенциями», – подчеркнула Саргина.

На конец 2021 года в республике действует 14 объектов нового формата с общим объемом инвестиций в 400 млн рублей. В эти же объекты в этом году будет дополнительно инвестировано еще 200 млн. Кроме того, ожидается строительство 15 новых объектов до конца года. Таким образом, общий объем инвестиций за два года составит 615 млн.

«По итогам 2021 года на наших объектах отдохнуло 20 тыс. посетителей, 80% из них – жители Татарстана. Во всех проектах сделан особый акцент на ценности природной составляющей, бережном отношении к окружающей среде и биологическому разнообразию. Большое внимание уделяется экопросвещению. Лесотерапия, экосплавы и другие мероприятия вызывают огромный интерес у местных жителей», – добавила докладчица.

Сейчас с участием представителей нашего региона разрабатывается концепция самой протяженной тропы длиной 360 км вдоль правого берега Волги – от границ Чувашии до Ульяновской области. Проект прорабатывается совместно с федеральными экспертами.

Рустам Нигматуллин отметил, что в этом году будут внесены изменения в законодательство в части ужесточения порядка получения охотбилетов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Охотников проверят на знание «минимума»

Итоги заседанию подвел первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Он отметил, что в этом году будут внесены изменения в законодательство в части ужесточения порядка получения охотбилетов.

«Госкомитету необходимо провести подготовительную работу в части разработки методик проверки знаний охотничьего минимума», – подчеркнул он.

За последние десять лет по республике было выдано более 61,5 тыс. охотбилетов. За прошлый год Госкомитет РТ по биоресурсам выдал 2,8 тыс. охотничьих билетов. При этом 95% документов были оформлены в электронном виде на портале Госуслуг.

Также в прошлом году Госкомитет РТ по биоресурсам начал работу по выплате денежных вознаграждений людям, добровольно сдавшим хранящиеся без соответствующих разрешений оружие и боевые припасы. За год было сдано 490 единиц огнестрельного оружия, что позволило снизить риски его применения не по назначению.