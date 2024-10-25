В Татарстане повысили штрафы за нарушение правил уличной торговли

В Татарстане значительно повысили штрафы за нарушение правил уличной торговли и оказание услуг, связанных с развлечением населения. Соответствующий закон подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Так, за работу в неустановленных местах нарушитель в первый раз получит предупреждение или административный штраф. Для граждан он составит от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 40 тысяч, а для юридических лиц — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. Для сравнения: в настоящее время суммы составляют 1-3 тысячи, 5-10 тысяч и 25-50 тысяч рублей соответственно.

Если действие в течение года было совершено повторно, то размер штрафа будет увеличен. Так, для граждан он составит от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч, а для юрлиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Кроме того, изменения вносятся и в пункт о нарушении порядка (схемы) размещения нестационарных объектов. В первый раз гражданам грозят предупреждение либо административный штраф от 3,5 до 4,5 тысячи рублей, должностным лицам — от 35 до 45 тысяч, юрлицам — от 300 до 450 тысяч рублей. При повторном выявлении сумма штрафов вырастет до 4,5-5 тысячи, 45-50 тысяч и 600 тысяч — 1 млн рублей соответственно.

В настоящее время сумма штрафов за повторное нарушение достигает от 4 до 5 тысяч для физлиц, от 20 до 30 тысяч — для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей — для юрлиц.

Кроме того, уточняются правила пользования муниципальными парковками. Речь идет о нарушениях в виде неуплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуги.

«Настоящий закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования», — говорится в тексте.

Напомним, что законопроект был принят Государственным Советом Татарстана на заседании в начале октября.