В Татарстане увеличат штрафы до 1 млн рублей за нарушение уличной торговли

В Татарстане увеличат штрафы за нарушение организации уличной торговли и введут ответственность за неуплату парковки. Законопроект, которым вносятся изменения в Кодекс РТ об административных правонарушениях, приняли депутаты на четвертом заседании Госсовета РТ.

«Законопроект направлен на усиление административной ответственности за нарушение порядка организации уличной торговли и оказания услуг, связанных с развлечением населения, в неустановленных местах. А также на совершенствование нормы, предусматривающей ответственность за неуплату за размещение транспортных средств на платной муниципальной парковке», – рассказал председатель Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

По его словам, документ разработан в связи с обращением мэрии Казани. Законопроектом предлагается увеличить штрафы за торговлю или оказание услуг, связанных с развлечением населения, в неустановленных для этого местах, а также за нарушение порядка размещения нестационарных торговых объектов, добавил депутат.

Так, для граждан максимальные штрафы составят 5 тыс. рублей, для должностных лиц – 50 тыс. рублей, для юрлиц – 1 млн рублей.

Чубаров отметил, что есть проблема в толковании судами норм КоАП, касающихся неуплаты за размещение машин на платной муниципальной парковке. В частности, суды указывают на отсутствие в статье кодекса такого состава правонарушения, как несвоевременность оплаты.

Хотя в правилах пользования муниципальными парковками, расположенными на автодорогах Казани, установлено, что оплатить необходимо в первые 15 минут.

Депутат пояснил, что из-за отсутствия ответственности автомобили оставляют на неограниченное количество времени, оплачивая пользование парковкой постфактум либо не в полном размере.