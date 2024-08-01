В Татарстане повышенные выплаты контрактникам продлены до 20 августа

В Татарстане принято решение сохранить до 20 августа 2024 года повышенную единовременную выплату контрактникам в размене 1 миллиона 5 тысяч рублей.

Эта беспрецедентная мера поддержки – решение Раиса Татарстана Рустама Минниханова. О ней было объявлено 5 июля 2024 года. Тогда же были озвучены сроки выплат – до 31 июля этого года.

«Наши люди на СВО защищают интересы российского государства, наш суверенитет. А мы стараемся им помочь. Будем максимально помогать», – подчеркнул Минниханов.

С сегодняшнего дня граждане, заключившие контракт в Татарстане, могут получить выплаты до 1,7 миллиона рублей, с учетом новых выплат от Министерства обороны в размере 400 тысяч рублей, выплаты от региона – 1,005 млн рублей и финансовой поддержки от муниципалитетов РТ в размере до 300 тысяч рублей.

Напомним, федеральная выплата повышена со 195 тыс. до 400 тысяч рублей согласнно новому указу Президента РФ. Тем же Указом Владимир Путин рекомендовал властям регионов выплачивать еще по 400 тысяч из средств субъекта Федерации. То есть Рустам Минниханов поднял выплаты контрактникам до того, как на это обратил внимание Президент страны. Сейчас суммарно выплаты в Татарстане одни из самых высоких в стране.

Повышенные выплаты также могут получить мобилизованные, срочники, иностранные граждане, подписавшие контракт в Татарстане с 1 августа 2024 года. Для иностранцев, желающих стать бойцами СВО, предусмотрена возможность получения гражданства РФ и ИНН для них самих и членов их семей.

Процедура оформления на контрактную службу в Татарстане занимает не более одного дня. Для претендентов из других городов и регионов предусмотрена оплата проезда, проживания и питания. Они имеют возможность выбрать воинскую специальность и часть для прохождения службы. После подписания контракта они получают единовременную выплату, обмундирование, полный комплект необходимых вещей и выезжают на боевое слаживание.

Помимо финансовой помощи, контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Семьи бойцов берутся под полную опеку.

Как подписать контракт в Татарстане и подать заявку можно узнать на сайте heroes-tatarstan.ru , по телефонам: 117 (по Республике Татарстан) и 8 (800) 222-59-00 (жителям других регионов РФ).