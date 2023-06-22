До 2030 года Татарстану потребуется более 173 тыс. рабочих кадров

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В Татарстане потребность в подготовке кадров до 2030 года оценивается в 173,1 тысячи человек. Такие данные на пресс-конференции в «Татар-информе» озвучила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Сегодня у нас сформирован прогноз до 2030 года. Понятно, что мы его постоянно корректируем, ситуация меняется, жизнь меняется: появляются какие-то новые инвестпроекты, новые, может быть, линейки продукции у работодателей, которые уже работают», — сообщила докладчица.

Эльмира Зарипова обратила внимание, что 36,2 тысячи из 173,1 тысячи необходимых кадров — это новые вакансии, заявленные работодателями на 2024 год.

«Из них практически каждый третий — это квалифицированный рабочий со средним профессиональным образованием. Среди них аппаратчики, кровельщики, машинисты, монтажники, слесари и наладчики станков. Это еще без тех вакансий, которые, так скажем, будут на свободном рынке труда», — отметила она.

Прогноз потребности ведется с 2011 года, в нем участвуют не только предприятия разных отраслей, но и отраслевые министерства и муниципалитеты республики.

«С 2015 года он у нас жесткий, регламентный. Вот, например, пришел инвестор, в первый год ему понадобятся фрезеровщики, арматурщики, каменщики. Кто ему понадобятся через два года? Система образования республики должна оперативно подготовиться, отреагировать на эти запросы работодателей и подготовить специалистов», — отметила министр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане зафиксирован исторический максимум по числу вакансий для безработных.