В Татарстане потратят почти полмиллиарда рублей на обустройство слоев износа на трассе М7

Устройство слоев износа на федеральной трассе М7 «Волга» обойдется в 477 млн рублей. Тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Так, за 269 млн рублей работы проведут на 1-м этапе на дороге М7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, подъезд к городу Киров. Подрядчик организует их в несколько этапов начиная с 4 июня 2024 по 31 августа 2025 года. За это время ему предстоит провести фрезерование гребней выпора и неровностей по колеям, устроить слой износа с дополнительной перегрузкой и перемешиванием из асфальтобетонной смеси с подгрунтовкой, погрузку и перевозку материалов, досыпку обочин, нанесение разметки и ряд других работ на четырех участках трассы.

Второй тендер касается участка км 1053+000 — км 1060+655 на дороге М7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Выполнение работ оценивается в более чем 208 млн рублей. Здесь устройство слоев износа также разделено на этапы с 4 июня 2024 года по 31 августа 2025-го.

В обоих случаях заказчиком выступает «Волго-Вятскуправтодор», средства выделят из федерального бюджета.

Ранее «Татар-информ» рассказал, во сколько обойдется устройство слоев износа на трассе Р239.