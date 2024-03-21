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В Татарстане почти за 350 млн рублей устроят слой износа на участке трассы Р239
В Татарстане планируют провести устройство слоя износа на участке федеральной трассы Р239 Казань — Оренбург — Ак Булак — граница с Казахстаном. Стоимость работ оценивается в 348,6 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
Верхний слой дорожной одежды уложат на участке км 53+400 — км 74+300.
Согласно приложению к контракту, подрядчику предстоит провести фрезерование гребней выпора по колеям, заполнить колеи асфальтобетоном, подгрунтовать и устроить слой износа, досыпать обочины, нанести разметку и провести ряд других работ. Срок выполнения задачи — с 4 июня 2024 года по 30 июня 2026-го. Работы будут проводиться поэтапно: в текущем году — на участке протяженностью 1 км, до 5 октября 2025-го будет передан участок еще на 3,5 км.
Финансирование будет выделено из федерального бюджета, заказчиком выступает Волго-Вятскуправтодор.
Фото: © «Татар-информ»
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