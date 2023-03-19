В Татарстане потеплеет до +5 градусов, ожидаются мокрый снег и дождь

В Татарстане завтра, 20 марта, прогнозируется повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Местами, включая Казань, пройдут небольшие осадки — ночью в виде мокрого снега, днем дождя.

Будет дуть умеренный южный ветер. На дорогах кое-где образуется гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха в темное время суток составит от 0 до -5 градусов (в столице РТ — от -1 до -3 градусов). В дневные часы воздух прогреется до 0, +5 градусов (в Казани — до +2, +4).