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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане потеплеет до +5 градусов, ожидаются мокрый снег и дождь
В Татарстане завтра, 20 марта, прогнозируется повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой ожидается переменная облачность. Местами, включая Казань, пройдут небольшие осадки — ночью в виде мокрого снега, днем дождя.
Будет дуть умеренный южный ветер. На дорогах кое-где образуется гололедица, отмечают синоптики.
Температура воздуха в темное время суток составит от 0 до -5 градусов (в столице РТ — от -1 до -3 градусов). В дневные часы воздух прогреется до 0, +5 градусов (в Казани — до +2, +4).
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