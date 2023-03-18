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Общество 18 марта 2023 18:06

Синоптики обещают ветер и до −11 градусов в Татарстане в воскресенье

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Завтра, 19 марта, на территории Татарстана ожидается облачная погода без осадков. Возможен умеренный северо-восточный, восточный ветер, сообщает Гидрометцентр РТ.

На дорогах местами ожидается гололедица. Столбики термометров ночью покажут от 6 до 11 градусов ниже нуля, а днем — от −1 до +3.

#прогноз погоды #похолодание
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