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Синоптики обещают ветер и до −11 градусов в Татарстане в воскресенье
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Завтра, 19 марта, на территории Татарстана ожидается облачная погода без осадков. Возможен умеренный северо-восточный, восточный ветер, сообщает Гидрометцентр РТ.
На дорогах местами ожидается гололедица. Столбики термометров ночью покажут от 6 до 11 градусов ниже нуля, а днем — от −1 до +3.
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