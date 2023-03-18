Синоптики обещают ветер и до −11 градусов в Татарстане в воскресенье

Завтра, 19 марта, на территории Татарстана ожидается облачная погода без осадков. Возможен умеренный северо-восточный, восточный ветер, сообщает Гидрометцентр РТ.

На дорогах местами ожидается гололедица. Столбики термометров ночью покажут от 6 до 11 градусов ниже нуля, а днем — от −1 до +3.