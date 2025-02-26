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Общество 26 февраля 2025 07:00

В Татарстане потеплеет до 3 градусов ниже нуля, возможен небольшой снег

В Татарстане потеплеет до 3 градусов ниже нуля, возможен небольшой снег
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 26 февраля, в Татарстане под воздействием атмосферного фронта прогнозируется повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Днем местами, но не в Казани, ожидается небольшой снег. Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман.

Будет дуть северо-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. На дорогах образуется гололедица.

В светлое время суток после ночных морозов (до -21 градуса при прояснениях) воздух по региону прогреется до -3, -8 градусов (в Казани – до -3, -5 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане до конца недели установится умеренно морозная и снежная погода.

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