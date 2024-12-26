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Общество 26 декабря 2024 06:00

В Татарстане потеплеет до 3 градусов ниже нуля и опустится туман

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В Татарстане потеплеет до 3 градусов ниже нуля и опустится туман
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 26 декабря, в Татарстане ожидается небольшое повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Существенные осадки маловероятны. В отдельных районах, включая Казань, сохранится опустившийся ночью туман.

Будет дуть юго-западный ветер, его сила составит от 4 до 9 м/с. На дорогах региона образуется гололедица.

После морозной (до -20 градусов при прояснениях) ночи в дневные часы воздух в Татарстане прогреется до -3, -8 градусов, а на востоке региона — лишь до -12 (в столице РТ — до -4, -6 градусов).

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 27 и 28 декабря, в республике потеплеет до нуля градусов из-за нового вторжения теплой воздушной массы.

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