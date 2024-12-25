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Общество 25 декабря 2024 06:30

В Татарстане похолодает до −20 градусов

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В Татарстане похолодает до −20 градусов
Фото: © «Татар-информ»

В среду, 25 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

По данным синоптиков, утром и днем возможен небольшой снег, ночью и утром — туман.

Ночью столбики термометров покажут от −15 до −10 градусов, а при прояснениях могут опуститься до −20. Днем температуры воздуха поднимутся до −15 — −10 градусов, в северной части республики — до −13.

На дорогах возможно образование гололедицы.

#прогноз погоды #мороз #туман
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