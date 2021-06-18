В Татарстане потеплеет до +29 градусов

Завтра, 19 июня, в Татарстане сохранится сухая и достаточно солнечная погода. При этом ожидается повышение температурного фона, информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность, существенные осадки маловероятны. Прогнозируется умеренный северо-западный и западный ветер. Временами он будет усиливаться порывами до 15 м/с, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха еще составит от 5 до 10 градусов выше нуля, местами на западе и севере региона — до 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +24, +29 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на выходных в Татарстане установится сухая и жаркая погода. По предварительным данным метеорологов, в воскресенье и понедельник столбики термометров поднимутся до 32 градусов тепла.