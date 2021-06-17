В выходные в Татарстане установится сухая и жаркая погода

Синоптики Татарстана рассказали, какая погода ожидает жителей республики на этой неделе. Согласно прогнозу, в выходные в регионе установится сухая и жаркая погода.

В пятницу республика будет находиться под влиянием периферии западного антициклона, из-за чего ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит от +7 до +12 градусов, а днем — не выше +24 градусов.

В субботу под влиянием поля повышенного атмосферного давления также существенных осадков не ожидается. Столбик термометра в ночные часы будет показывать от +8 до 13 градусов, а днем со сменой воздушных потоков на юго-западные поднимется до +29 градусов.

В воскресенье метеоусловия почти не изменятся. Ожидается преимущественно сухая погода. Ночью температура воздуха составит от +14 до +19 градусов, а днем — от +27 до +32 градусов.

Согласно предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 21 и 22 июня, в республике ожидается переменная облачность, температурный фон еще немного повысится. Таким образом днем температура воздуха составит до +33 градусов.