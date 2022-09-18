В Татарстане потеплеет до +27 градусов, возможны грозы

Завтра, 19 сентября, в Татарстане ожидается существенное повышение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди (в темное время суток лишь местами, включая Казань), наиболее слабыми они окажутся на юго-востоке региона. В отдельных районах возможны грозы, в том числе и в столице РТ (в утренние и дневные часы).

Кроме того, ночью и утром кое-где опустится туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Южный и юго-западный умеренный ветер временами станет усиливаться до 15–20 м/с. В Казани это будет происходить утром и днем, отмечают синоптики.

В ночные часы температура воздуха по Татарстану составит от 8 до 13 градусов тепла (в столице республики — от +11 до +13). В светлое время суток воздух прогреется до +22, +27 градусов (в Казани — до +23, +25).

Ранее профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев рассказал «Татар-информу», что на следующей неделе в регион вернется летнее тепло.