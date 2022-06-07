Профессор КФУ рассказал, когда в Казань вернется летнее тепло

Предупреждение об ухудшении погодных условий из-за гроз и сильных дождей на территории Татарстана опубликовал сегодня Гидрометцентр РТ. Но неблагоприятные метеоявления будут наблюдаться в республике не так долго. Об этом «Татар-информу» рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Климатическое лето в этом году к нам пришло в срок — 30 мая. Однако 7 и 8 июня мы наблюдаем похолодание, поскольку находимся в тылу циклона. У нас сформировался циклон с атмосферными фронтами. Главные неприятности происходят не у нас, а на северо-востоке, в Пермском крае», — пояснил метеоролог.

«Это событие кратковременное. С четверга все наладится, погода станет действительно летней. Дневные температуры будут за 20–22 градуса, а ночные — 12-13 градусов, это нормальные летние температуры», — заверил собеседник агентства.

Представитель Казанского университета обратил внимание на то, что температура в ближайшие пентаду и декаду в столице Татарстана будет немного ниже климатической нормы. Согласно прогнозу, 7 и 8 июня в городе ожидаются осадки. Но они будут иметь локальный характер. Сейчас столица республики находится в тыловой части циклона, который уходит на восток, заключил Переведенцев.