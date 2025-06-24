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Общество 24 июня 2025 06:00

В Татарстане потеплеет до +23 градусов, осадков не ожидается

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В Татарстане потеплеет до +23 градусов, осадков не ожидается
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 24 июня, в Татарстане сохранится установившаяся под влиянием антициклона сухая погода. Температурный фон при этом повысится, сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны.

Если в ночные часы дул ветер переменных направлений, то днем прогнозируется южный ветер силой от 5 до 10 м/с.

После прохладной ночи днем воздух по региону прогреется до +18, +23 градусов (в Казани – до 20–22 градусов тепла).

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#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт
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