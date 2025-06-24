В Татарстане потеплеет до +23 градусов, осадков не ожидается
Сегодня, 24 июня, в Татарстане сохранится установившаяся под влиянием антициклона сухая погода. Температурный фон при этом повысится, сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны.
Если в ночные часы дул ветер переменных направлений, то днем прогнозируется южный ветер силой от 5 до 10 м/с.
После прохладной ночи днем воздух по региону прогреется до +18, +23 градусов (в Казани – до 20–22 градусов тепла).