С середины недели в Татарстан вновь придет неустойчивая погода с дождями и грозами

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В Татарстане на короткое время под влиянием антициклона установилась прохладная, но сухая и достаточно комфортная погода. Но уже с середины недели циклонические атмосферный фронты опять вызовут ухудшение погодных условий в регионе, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Завтра, 24 июня, существенные осадки на территории республики маловероятны. Ночью прогнозируется от 5 до 10 градусов выше нуля. Днем температурный фон поднимется: ожидается от +18 до +23 градусов.

В ночь на среду, 25 июня, еще сохранится погода без осадков, столбики термометров будут показывать от 8 до 13 градусов тепла. Но уже в дневные часы к Татарстану приблизится атмосферный фронт северо-западного циклона. В западных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы с усилениями ветра до 15–18 м/с. Температура воздуха составит от +20 до +25 градусов.

В четверг, 26 июня, в республике под влиянием циклона продолжат идти дожди, днем в отдельных районах вероятны грозы. В темное время суток столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов. В светлое – воздух прогреется до +18, +23.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 27 и 28 июня, погодные процессы в Татарстане также будет определять циклон. Прогнозируется пасмурная дождливая погода, возможны грозы. Кроме того, понизится температурный фон: в дневные часы воздух будет прогреваться лишь до 15–20 градусов тепла.