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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане сохранится умеренно теплая и дождливая погода
По прогнозу Гидрометцентра РТ на 14 октября, в республике в целом сохранятся тенденции пятничной погоды.
Так, ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь вероятнее ночью. Ветер западный, юго-западный 6 — 11 м/с, местами порывами до 14 м/с. В темное время суток столбики термометров покажут от +2 до +7˚, днем +8… +13˚.
В Казани будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветрено, как и по всему Татарстану. Ночью +4… +6˚, днем воздух прогреется до +11… +13˚.
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