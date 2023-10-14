В Татарстане сохранится умеренно теплая и дождливая погода

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По прогнозу Гидрометцентра РТ на 14 октября, в республике в целом сохранятся тенденции пятничной погоды.

Так, ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь вероятнее ночью. Ветер западный, юго-западный 6 — 11 м/с, местами порывами до 14 м/с. В темное время суток столбики термометров покажут от +2 до +7˚, днем +8… +13˚.

В Казани будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветрено, как и по всему Татарстану. Ночью +4… +6˚, днем воздух прогреется до +11… +13˚.