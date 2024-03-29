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«Температурная аномалия»: метеоролог КФУ рассказал о погоде весной и летом в Татарстане
Татарстанцев ожидает пятый подряд июль с превосходящими климатическую норму температурами. О прогнозе на весенние и летние месяцы инфоцентру КФУ рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования вуза Тимур Аухадеев.
Подводя итоги марта, эксперт отметил, что, вопреки всем прогнозам и опасениям, месяц выдался аномально теплым, в среднем температура составила −1,5 градуса — это выше климатической нормы на два значения.
Предстоящий апрель также обещается очень теплым, с температурами выше нормы. Он станет вторым апрелем подряд, который превзойдет норму.
«Напомню, что средняя температура апреля +4 градуса, — рассказал Аухадеев. — Говоря о ближайшей декаде, стоит отметить, что она прогнозируется примерно на 3 градуса выше климатической нормы. А норма для этого периода составляет +2 градуса. Таким образом, мы ожидаем ближайшую декаду с температурой плюс 5 градусов».
По словам метеоролога, весь вегетационный период в республике прогнозируется в пределах климатической нормы, за исключением июля, который ожидается с положительной температурной аномалией.
«Он может стать пятым подряд теплым июлем, превосходящим климатическую норму по температуре. Май и июнь останутся близкими к климатической норме», — отметил эксперт.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что апрель в Приволжском федеральном округе, как на большей части европейской части России, будет аномально теплым.
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