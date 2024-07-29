В Татарстане построят три новых комплекса переработки отходов

В Татарстане признано возможным строительство трех новых комплексов переработки отходов — в Лениногорском, Пестречинском и Тукаевском районах. Участки проектирования объектов прошли историко-культурную экспертизу, документы опубликовал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Археологические исследования в Лениногорском районе проводились на площади более 69 гектаров. Участок расположен в 3,3 км юго-восточнее села Письмянка, в 2,13 км южнее села Дурасово и в 4 км северо-восточнее села Ивановка. Ближайший памятник археологии — Воздвиженская стоянка — расположен в 10 км от района исследований. Строительство и дальнейшая работа объекта не повлияют его сохранность.

В Пестречинском районе был обследован участок площадью 64,1 га на севере муниципалитета. Он находится между селами Змеево и Старое Шигалеево. В области проведения работ, в 4 км к юго-востоку, известен объект археологического наследия Черемышевское селище, которое относится к болгарской эпохе. Проведенные исследования показали, что оно не будет затронуто проектируемыми работами.

Во время обследования площадки под строительство КПО в Тукаевском районе специалисты провели археологические работы на площади 64,1 га. Участок находится в 1,8 км к югу от деревни Новые Сайралы, в 2,4 км северо-западнее села Сосновый Бор и в 5 км юго-восточнее Набережных Челнов. В 8 км северо-восточнее будущего КПО находится памятник археологии Камашское селище, в границах участка строительства новых объектов культурного наследия выявлено не было.

Таким образом, эксперт признала возможным строительство площадок во всех трех районах.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что на проектирование четырех комплексов переработки отходов — еще один будет располагаться в Верхнеуслонском районе — было выделено почти полмиллиарда рублей.