В Татарстане потратят полмиллиарда на проектирование комплексов по переработке отходов

Полигон ТКО

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В Татарстане направят почти полмиллиарда рублей на проектирование четырех комплексов по переработке отходов в Верхнеуслонском, Лениногорском, Пестречинском и Тукаевском районах республики. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Из документации к тендерам следует, что комплексы по переработке отходов должны будут включать такие ключевые составляющие, как цех обработки твердых коммунальных отходов с навесом для разгрузки ТКО, административно-бытовой корпус, объект для хранения вторичных материальных ресурсов, неустойчивых к погодным воздействиям, на срок от 12 до 14 дней, объект по обработке крупногабаритных отходов, объект компостирования и полигон для размещения отходов.

В Верхнеуслонском районе для создания комплекса по переработке отходов выделят участок на территории Большемеминского сельского поселения площадью 107,22 гектара, причем строить что-либо можно будет только на 70 гектарах. Мощность объекта сортировки составит 150 тыс. тонн в год, объекта компостирования — не более 120 тыс. тонн в год, объекта размещения отходов — 300 тыс. тонн в год. Стоимость составления проектно-сметной документации оценивается в более чем 114,5 млн рублей.

В Лениногорском районе для комплекса по переработке отходов отведут участок площадью 69,37 гектара, причем его можно будет полностью использовать под строительство. Здесь мощность объекта сортировки будет равняться 250 тыс. тонн в год, объекта компостирования не превысит 120 тыс. тонн в год, объекта размещения отходов составит 300 тыс. тонн в год. На создание проектно-сметной документации предполагается потратить свыше 124,1 млн рублей.

При этом мощность комплекса по переработке отходов в Тукаевском районе не будет отличаться от мощности комплекса в Лениногорском районе. Его площадь окажется чуть меньше — 64,1 гектара. Траты на проектно-сметную документацию оцениваются в более чем 123,3 млн рублей.

В свою очередь в Пестречинском районе на территории Шигалеевского сельского поселения под комплекс по переработке отходов отдадут 436,8 гектара, хотя строить что-либо можно будет только на 70 из них. Мощность объекта сортировки будет равняться 250 тыс. тонн в год, объекта компостирования — не более 120 тыс. тонн в год, объекта размещения отходов — 500 тыс. тонн в год. На проектно-сметную документацию тут хотят потратить почти 124,7 млн рублей.

Во всех случаях заказчиком выступает ООО «Региональный экологический оператор». Прием заявок завершится 22 декабря, итоги аукционов подведут 26 декабря. У подрядчиков будет год на то, чтобы выполнить необходимые работы.