Минниханов подписал соглашения о сотрудничестве с «ДОМ.РФ» и «Автодором»

фото: пресс-служба Президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором АО «ДОМ.РФ» Виталием Мутко и председателем правления «Российских автомобильных дорог» Вячеславом Петушенко. Стороны обсудили вопросы жилищного строительства, в том числе создание «зеленого» стандарта, возведения необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Наша приоритетная задача — в полной мере реализовать потенциал строительного комплекса, — подчеркнул Рустам Минниханов, обращаясь к собеседникам. — В этой связи для нас особенно важно тесное взаимодействие с нашим стратегическим партнером в лице „ДОМ.РФ“. Начиная с 2019 года Банк ДОМ.РФ в Татарстане открыл застройщикам кредитные линии на сумму порядка 135 млрд рублей, что позволило построить более 2,5 млн кв. м жилья».

В ходе встречи обсуждалось сотрудничество Университета Иннополис и «ДОМ.РФ» в области создания и внедрения программных решений в части устойчивого развития, поднимались вопросы климатического урегулирования и проведения совместных мероприятий.

Виталий Мутко отметил важность создания «зеленого» стандарта для строительства многоквартирных, а затем и индивидуальных жилых домов. В настоящее время доля выбросов парниковых газов в этой сфере достигает почти половины (40%) от общего объема по всей России, что «выводит необходимость „озеленения“ данной сферы на первый план».

Президент Татарстана, в свою очередь, напомнил, что сохранить и повысить темпы строительства невозможно без создания необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. «Нам важно обсудить проекты скоростных транспортных маршрутов, а также инструменты реализации инфраструктурных проектов на принципах ГЧП с нашим партнером — „Автородором“», — заметил он.

В этой связи обсуждались вопросы проекта скоростного транспортного маршрута «Юг — Западная хорда», который реализуется совместно с ГК «Российские автомобильные дороги».

В заключение стороны подписали два соглашения: между Правительством Татарстана и «ДОМ.РФ» — о научно-техническом сотрудничестве, а также «Автодором», АО «ДОМ.РФ» и республикой.

«Последнее соглашение подразумевает готовность компании „Автодор“ участвовать в обеспечении внебюджетного финансирования, последующей операторской деятельности и эксплуатации в отношении отдельных участков автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения», — уточнили в пресс-службе Президента РТ.

Кроме того, согласно документу «ДОМ.РФ» выражает готовность предоставить всю необходимую аналитическую и информационную поддержку в части привлечения внебюджетного финансирования от стратегических и финансовых инвесторов и других источников.