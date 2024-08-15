В Татарстане построят десять детсадов и восемь школ

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане идет строительство 10 детских садов, восьми школ и трех дополнительных корпусов к образовательным организациям. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на республиканском августовском совещании работников образования и науки в Лаишевском районе.

«В Татарстане с 2019 года построено 84 детских сада более чем на 16 тыс. мест. Из них в рамках национального проекта “Демография” – 42 детсада почти на 9 тыс. мест», – рассказал министр образования и науки.

Хадиуллин отметил, что за такой же период отремонтированы 303 дошкольные образовательные организации, включая 20 учреждений в этом году.

«Во всех муниципальных районах обеспечивается 100-процентная доступность дошкольного образования для детей всех возрастных категорий. В каждом детском саду созданы современные условия для присмотра и ухода за детьми», – подчеркнул он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр добавил, что за последние пять лет в республике построено 46 школ на 39 тыс. мест, из них по национальному проекту «Образование» – 15 организаций на 17 тыс. мест.

По его словам, за это же время по программе капремонта отремонтировано 308 образовательных учреждений. «В 30% школ отремонтированы функциональные зоны, более чем в 500 школах – пищеблоки. Еще 94 пищеблока будут обновлены к 1 сентября», – заметил глава Минобрнауки.

Он напомнил, что Татарстан участвует в федеральном проекте по созданию центров образования цифрового, гуманитарного и естественнонаучного профилей «Точка роста». К 1 сентября в республике будет работать 508 таких школ.

Национальные проекты запущены по всей России в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.