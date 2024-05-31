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В Татарстане построили больше 700 ФАПов за 11 лет
В Татарстане за 11 лет построили больше 700 фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной национальному проекту «Здравоохранение», рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.
«Продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов в рамках национального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. В его основу лег пример Татарстана, который с 2012 года ежегодно реализует на 330 млн рублей модернизацию ФАПов в селах», – отметил замминистра.
Альмир Абашев рассказал, что за 11 лет по модульной технологии построены 714 фельдшерско-акушерских пунктов и 51 врачебная амбулатория.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в РТ в этом году по нацпроекту «Здравоохранение» построят 29 объектов.
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