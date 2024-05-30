В Минздраве РТ рассказали, где строятся новые поликлиники

По республиканскому проекту модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» в этом году построят 29 объектов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«В крупных городах и районных центрах республики ведется строительство трех новых амбулаторно-поликлинических подразделений. В их числе детская поликлиника в Нижнекамске при детской районной больнице, на базе 12-ой городской больницы Казани строится новое поликлиническое подразделение. Появится также офис врача-педиатра для 7-й детской городской больницы столицы – работы по его реализации только стартовали», – отметил замминистра.

По словам Альмира Абашева, в этом году поликлиники строятся именно в крупных городах. При этом план модернизации в малых населенных пунктах исполняется по графику. Почти все центральные районные больницы республики уже обеспечены учреждениями первичного звена, поликлиники либо построены, либо капитально отремонтированы.

По этому региональному проекту национального проекта «Здравоохранения» за год в планах возвести 20 ФАПов, шесть уже построили.