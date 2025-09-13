news_header_top
Руc Тат
Общество 13 сентября 2025 06:00

В Татарстане после слабых заморозков ожидается до 19 градусов тепла

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 13 сентября, в Татарстане из-за влияния антициклона ожидается сухая и солнечная, но нежаркая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой прогнозируется небольшая облачность. Без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с.

После холодной ночи с заморозками местами в воздухе и на почве до -2 градусов (в Казани – до -1 градуса) днем воздух по региону прогреется до +14, +19 градусов. В столице РТ столбики термометров в светлое время суток поднимутся до +16, +18.

Слабые заморозки в Татарстане вероятны и в ночь на воскресенье, 14 сентября (но не в Казани).

