В Татарстане после реконструкции открыли мост через реку Дымка

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ.

В Ютазинском районе Татарстана после реконструкции открыли мост через реку Дымка. Он расположен возле села Абсалямово на автодороге Уруссу – Октябрьский – Абсалямово – Уба. На ремонтные работы из бюджета республики было выделено более 300 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

В торжественном открытии искусственного сооружения приняли участие министры транспорта и дорожного хозяйства Татарстана и Башкортостана – Фарит Ханифов и Александр Клебанов. До церемонии они осмотрели старый мост в поселке Уруссу.

«Мост через реку Дымка был построен благодаря Правительству Татарстана. Мы продолжим работу и по реконструкции старого моста», – сказал Ханифов.

Глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин добавил, что обновленный мост связывает муниципалитет с автодорогой М5 и Башкортостаном. «Теперь у нас есть комфортная дорога. Через эту дорогу в неделю проезжает около 15 тыс. машин», – подчеркнул он.

Реконструкция моста через реку Дымка проведена по программе дорожных работ. Заключение о соответствии требованиям проектной документации Инспекция государственного строительного надзора РТ выдала 1 августа.