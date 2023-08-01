В Ютазинском районе завершена реконструкция моста через Дымку у села Абсалямово

Фото: пресс-служба Инспекции государственного строительного надзора РТ

Реконструированнй мост через реку Дымка у села Абсалямово в Ютазинском районе Татарстана получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Об этом сообщила пресс-служба Инспекции государственного строительного надзора РТ.

Инспекторы территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией автодорог и транспортных сооружений проверили сооружение на днях и сделали вывод, что объект соответствует требованиям действующих СП, технических норм проектирования и строительства.

Длина моста на автодороге «Уруссу – Октябрьский» – Абсалямово – Уба» составляет 96,3 метра, ширина – 10,8 метра. На всем участке железобетонной конструкции нанесена дорожная разметка.