В Татарстане после похолодания до -24 перед выходными потеплеет до +3 градусов

В Татарстане перед выходными ощутимо повысится температурный фон. Это следует из предварительного прогноза Гидрометцентра РТ.

Завтра, 21 декабря, небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами будет идти небольшой снег (ночью — в том числе и в Казани). Умеренный северо-западный ветер со временем поменяет направление на северо-восточное. На дорогах сохранится гололедица.

Температура воздуха по региону в ночные часы составит от 9 до 14 градусов мороза, а при прояснениях — и до -19 (в столице РТ — от -10 до -12 градусов, при прояснениях — до -14). Днем воздух прогреется до -7, -12 градусов (в Казани — до -8, -10).

В ночь на четверг, 22 декабря, температура воздуха еще будет составлять от 13 до 18 градусов мороза, а при прояснениях — от -19 до -24. Однако в дневные часы в регионе пойдет снег, в отдельных районах возможны метели, воздух прогреется до -2, -7. Умеренный юго-восточный и южный ветер в светлое время суток начнет усиливаться до 15–17 м/с, отмечают синоптики.

В пятницу, 23 декабря, согласно данным метеорологов, в Татарстане вероятны осадки в виде снега и мокрого снега, местами — метели и гололед. Прогнозируется сильный юго-западный ветер порывами от 15 до 17 м/с. На дорогах образуется сильная гололедица и снежная каша. Ночью ожидается от -2 до -7 градусов, днем — от -2 до +3.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что снег и плюсовые температуры вернутся в республику под влиянием циклона и его атмосферных фронтов к концу недели.