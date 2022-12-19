Снег и плюсовые температуры вернутся в Татарстан к концу недели

На этой неделе в Татарстане вновь ожидается неустойчивая погода. Морозы будут сменяться плюсовыми температурами, а дни без осадков — снегом, метелями и дождем. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, завтра, 20 декабря, в республике ожидаются 22-градусный мороз и туман. Местами возможен небольшой снег.

В среду вероятность небольших осадков сохранится. Температуры в ночные часы составят от −10 до −15 градусов, местами — до −20. Днем прогнозируется от 6 до 11 градусов ниже нуля, при прояснениях — до −14.

Ночь 22 декабря пройдет без осадков, столбики термометров опустятся до 13–18 градусов ниже нуля, при прояснениях — до 19–24. Днем местами пройдут снег, мокрый снег и метели с усилением ветра. Температура воздуха поднимется до 1–6 градусов со знаком минус.

Предварительно, в пятницу и субботу Татарстан вновь окажется под влиянием циклона и его атмосферных фронтов. «Прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем, гололедными отложениями, метелями и сильным ветром. Температуры ночью составят 0...–5 градусов, днем повысятся до −2...+3», — говорится в прогнозе синоптиков.