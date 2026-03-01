В Татарстане после обрушения части крыши двухэтажки прокуратура начала проверку

После частичного обрушения кровли двухэтажного дома в селе Айша Зеленодольского района РТ прокуратура начала проверку. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. Площадь обрушения составила около 200 кв.метров.

«Зеленодольской городской прокуратурой начато проведение проверки в отношении управляющей компании и администрации сельского поселения», – говорится в сообщении.

«Татар-информ» сообщал, что из здания самостоятельно вышли 30 человек, среди них 5 детей. Все временно разместились у родственников. В результате инцидента никто не пострадал.