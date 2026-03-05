В Татарстане после ночных морозов ожидаются слабые метели и до 5 градусов ниже нуля

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 5 марта, в Татарстане ожидается достаточно морозная, но при этом снежная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой днем будет облачным. В светлое время суток снег будет идти по всему региону – небольшой, а местами и умеренный. Кое-где, включая Казань, вероятны слабые метели. Утром в отдельных районах сохранится опустившийся ночью туман.

Северо-западный ветер силой от 5 до 10 м/с со временем поменяет направление на восточное. В дневные часы он местами будет усиливаться порывами до 13 м/с (в том числе в столице РТ). На дорогах – гололедица.

После ночных -10, -15 градусов (а при прояснениях – и -23) днем воздух по Татарстану прогреется до -5, -10 градусов (в Казани – до -6, -8).

