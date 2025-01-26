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Общество 26 января 2025 06:00

В Татарстане после морозной ночи потеплеет до 3 градусов ниже нуля

В Татарстане после морозной ночи потеплеет до 3 градусов ниже нуля
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 26 января, в Татарстане ожидается повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Существенные осадки маловероятны.

Прогнозируется южный и юго-восточный ветер силой от 4 до 9 м/с. На дорогах региона сохранится гололедица.

После ночных морозов (до -24 градусов) днем воздух в Татарстане прогреется до -3, -8 градусов (на востоке местами до -11, в Казани — от -4 до -6 градусов).

Ранее Гидрометцентр РТ объяснил причины резкого перепада температур на этой неделе в Татарстане, о чем сообщал «Татар-информ».

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