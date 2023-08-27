В Татарстане после капремонта за 96 млн рублей открылся молодежный центр «Мизгел»

В Муслюмовском районе Татарстана после капитального ремонта открыл двери молодежный центр «Мизгел». В событии приняли участие министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и глава муниципального образования Альберт Хузин.

После обновления в здании появились комната для визажистов и кухонная мастерская, где будут проходить мастер-классы, студия звукозаписи для творческих коллективов и пространства для образовательных лекций и тренингов.

Фото: Римма Авзалова

Ринат Садыков напомнил, что программа капитального ремонта и укрепления материальной базы молодежных центров реализуется с 2020 года, за это время отремонтировано 16 объектов на общую сумму 1 млрд рублей.

Фото: Римма Авзалова

Ремонт молодежного центра в Муслюмове стартовал в январе этого года, на его обновление было направлено 96 млн рублей.

«Центр принял современный облик, оснащен новейшей техникой. МЦ „Мизгел“ — универсальная площадка для работы, отдыха, встреч и общения молодежи. Благодарим руководство республики, министерство молодежи за всестороннюю поддержку молодых муслюмовцев», — отметил глава района Альберт Хузин.

Фото: Римма Авзалова

Напомним, что накануне в Лениногорске Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил качество капитального ремонта Молодежного центра, о чем ранее сообщал «Татар-информ».