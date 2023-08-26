Минниханов в Лениногорске осмотрел Молодежный центр после ремонта

Сегодня в Лениногорске Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил качество капитального ремонта Молодежного центра (ул. Кошевого, д. 28), прошедшего в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Раиса РТ сопровождал министр по делам молодежи Ринат Садыков. Чиновник заметил, что программа капитального ремонта и укрепления материальной базы молодежных центров реализуется в регионе начиная с 2020 года. С тех пор отремонтировано в общей сложности 16 молодежных центров примерно на 1 млрд 76 млн рублей. В 2023 году капремонт организован в шести молодежных центрах, он должен обойтись в 453 млн рублей.

В присутствии Рустама Минниханова было подписано соглашение между исполкомом Лениногорского района и технопарком в сфере высоких технологий «ИT-парком» об открытии на базе молодежного центра филиала «ИТ-парка» для молодежи. Предполагается, что это позволит создать и обеспечить благоприятные условия для эффективных IТ-разработок и стартап-проектов.

Кроме того, Минниханов принял участие во вручении портфелей будущим первоклассникам (всего таких учеников было 60) в рамках акции «Помоги собраться в школу». В своей речи он заверил, что в республике поддержка семей с детьми и внимание к подрастающему поколению относятся к числу неоспоримых приоритетов.

Общая площадь Молодежного центра — 1531 кв. метра, стоимость капитального ремонта составила 143,2 млн рублей. Здесь планируется создать площадки по 19 направлениям для молодежи разных возрастов с разными интересами. Имеются малый универсальный зал на 30 мест, репетиционная, комната звукозаписи, танцевальный зал, тренажерный зал, коворкинг/лекторий, кафетерий, игровая зона, киберспортивный зал. На втором этаже здания находятся открытая мастерская, молодежная арт-резиденция, переговорная, большой многофункциональный зал на 54 места, театральная студия, гримерная и конференц-зал.