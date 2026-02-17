В Татарстане после исчезновения молодой матери возбудили уголовное дело. О ходе расследования доложат главе СК России Александру Бастрыкину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О пропаже женщины стало известно из эфира программы на федеральном телеканале. Там отмечалось, что молодая мать пропала после похода в магазин.

«Татар‑информ» рассказывал, что 30-летняя Тамара Волкова ушла из дома в Авиастроительном районе Казани в первой половине дня и не вернулась. В полицию с заявлением о ее розыске 9 февраля обратился ее супруг. На момент исчезновения она была одета в темно‑серую куртку, синие джинсы, черные полуботинки и светло‑серую шапку.

Правоохранительные органы и волонтеры продолжают поиски. Всех, кто располагает какой‑либо информацией о местонахождении пропавшей, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700‑54‑52 или 112.