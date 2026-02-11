news_header_top
Происшествия 11 февраля 2026 13:19

В Казани ищут 30-летнюю женщину, которая вышла из дома и пропала

В Казани разыскивают 30-летнюю Тамару Волкову, которая в первой половине дня вышла из дома в Авиастроительном районе и пропала.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, 9 февраля в полицию с заявлением о ее розыске обратился муж Тамары. Женщина была одета в темно-серую куртку, синие джинсы, черные полуботинки. На голове у нее была светло-серая шапка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру (800) 700-54-52 или 112. Водителей, проезжавших в районе улиц Максимова, Ленинградской, Копылова, Побежимова в то время, когда пропала Тамара Волкова, просят посмотреть записи с видеорегистраторов.

#пропала женщина #Казань
