Кабмин Татарстана изменил категорию более 1190 га земель сельхозназначения

На 21 сентября в Татарстане принято 73 постановления Кабинета Министров по проектам, подготовленным Минземимущества РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Постановления регламентируют перевод 629 участков общей площадью около 1190,66 га из категории земель сельхозназначения в категорию, пригодную для строительства. Эти участки в том числе предназначены для субъектов малого и среднего предпринимательства, размещения карьеров, объектов связи, дорожного сервиса, нефтедобычи и иных промышленных объектов.

В то же время, как ранее рассказывал «Татар-информ», в январе этого года руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров отметил, что «одной из первостепенных задач управления в текущем году является контроль за надлежащим ограничением на земли сельхозназначения». По его словам, планируется вести активный мониторинг данной категории земель с использованием спутникового оборудования и беспилотников.

Вопрос ненадлежащего использования земель сельскохозяйственного назначения поднял Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он считает, что сельхозземли должна работать, а вопрос комплексного развития территорий – жестко контролироваться. Он поручил Минземимуществу РТ совместно с помощником Президента РТ Рустэмом Мерзакреевым подготовить соответствующий доклад и поставить задачу районам.

«Это же земля! Этот вопрос надо на контроль взять. Там полный бардак! То в садовые участки превращают… Весь пригород уже хотят продать и обеспечить себе светлое будущее. Что только не делают! Если оформленные земли не используются, значит, надо принимать самые жесткие меры», – сказал Президент РТ.