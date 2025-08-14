В Татарстане полностью очистят нижний пруд в селе Державино в 2025 году

фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Нижний пруд в селе Державино Лаишевского района РТ уже очищен на 85%. Все работы по очистке планируют завершить в 2025 году, сообщила пресс-служба Минэкологии РТ.

«С ходом работ на объекте 14 августа ознакомились замминистра экологии РТ Ильнур Насретдинов, директор ГБУ «НПО Геоцентр» Марс Валиев и начальник отдела водных ресурсов по Татарстану Нижне-Волжского водного управления Федерального агентства водных ресурсов Артем Артемьев», – говорится в сообщении министерства.

Как отметили в Минэкологии РТ, работы проводят в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов». Этот объект — часть масштабной программы по восстановлению водных ресурсов республики, которая находится на личном контроле Раиса Татарстана Рустама Минниханова. По его инициативе внедряют передовые практики охраны природы и развивают комплексный подход к решению экологических проблем.

«Охрана окружающей среды непосредственно влияет на качество жизни населения. Благодаря национальным проектам у нас появилась возможность решать экологические проблемы. Экологическое направление очень важно для любого региона, в том числе для нашего», — заявлял Минниханов.

Ранее в селе Державино очистили верхний пруд в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Тогда из водного объекта достали более 180 тыс. кубометров донных отложений и раскорчевали больше 2 га кустарника. На первый этап работ выделили свыше 38 млн рублей.

В Минэкологии РТ подчеркнули, что сохранение уникальных водных объектов не только поможет восстановить естественно-природные качества, функции естественного самоочищения и самовосстановления, но и улучшит экологические и гидрологические характеристики, а также в целом ликвидирует угрозу деградации водоемов.

Данные работы соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».