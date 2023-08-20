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В Татарстане скончался один из участников забега «Ночная Казань»
Накануне во время забега «Ночная Казань» умер один из атлетов. Информация об этом появилась в Telegram-канале команды TIMERMAN.
37-летний участник забега скончался, не добежав до финиша.
«Скорая, медики и спасатели сделали все возможное, чтобы оказать своевременную квалифицированную помощь. К сожалению, из больницы мы получили ужасную новость», – указано в сообщении.
Отмечается, что участник предоставил справку, разрешающую участие на дистанции 10 км. Более того, мужчина участвовал в забегах не первый год.
Напомним, накануне в столице Татарстана состоялся очередной забег «Ночная Казань». Любителям бега были предложены две дистанции — 5 и 10 километров.
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