В Татарстане скончался один из участников забега «Ночная Казань»

Накануне во время забега «Ночная Казань» умер один из атлетов. Информация об этом появилась в Telegram-канале команды TIMERMAN.

37-летний участник забега скончался, не добежав до финиша.

«Скорая, медики и спасатели сделали все возможное, чтобы оказать своевременную квалифицированную помощь. К сожалению, из больницы мы получили ужасную новость», – указано в сообщении.

Отмечается, что участник предоставил справку, разрешающую участие на дистанции 10 км. Более того, мужчина участвовал в забегах не первый год.

Напомним, накануне в столице Татарстана состоялся очередной забег «Ночная Казань». Любителям бега были предложены две дистанции — 5 и 10 километров.